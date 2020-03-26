ذي قار تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/26 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء الخميس ، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لامراة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة شمالي المحافظة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحاليل المختبرية لعينات ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد ، اكد […]

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