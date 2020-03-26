الصحة تجهز ذي قار بجهاز للكشف عن المصابين بكورونا

2020/03/26 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جهزت وزارة الصحة والبيئة محافظة ذي قار بجهاز PCR المتخصص بكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا .وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة الصحة رفدت صحة ذي قار بجهاز PCR المتخصص بفحص العينات المشتبه اصابتها بالفيروس داخل المحافظة بدلا من ارسالها الى مختبر الصحة […]

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