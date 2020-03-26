ارتفاع عدد الاصابات في لبنان الى 368 حالة

2020/03/26 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان عن وجود 368 إصابة في لبنان بعد تسجيل 35 إصابة جديدة، لافتةً إلى وجود 6 حالات وفاة، 20 حالة تعافت، 35 حالة جيدة، و4 حالات حرجة.ونشر التقرير اليومي عن الاصابات بفايروس كورونا خريطة توزّع الإصابات بحسب الأقضية، وشكّلت النسبة الأكبر في المتن حيث هناك 65 […]

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