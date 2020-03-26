الخدمات النيابية تطالب شركات الموبايل بإلغاء أو خفض أجور الاتصال والإنترنت

2020/03/26 | 21:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي شركات الهاتف النقال بإلغاء اجور الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين نتيجة للظروف الراهنة او تقليل التكلفة كحد أدنى.وقال الربيعي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الأزمة الحالية تدعو الجميع للتكاتف ومساعدة المواطنين لاسيما ان الوضع الحالي قد يستمر لمدة أطول من المتوقع”.وأضاف، ان “الكثير من العراقيين هم

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