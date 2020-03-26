الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر إلغاء بعض مسابقاته وشطب نتائجها

2020/03/26 | 21:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا إلغاء كافة مسابقات الدرجة من الثالثة إلى السادسة وكذلك مسابقات السيدات بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت:”لقد عملنا بشكل متعاون مع مسابقات السيدات والدوريات المحلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 حول كيفية ختام موسم 2019-20 بأنسب طريقة ممكنة، وفي هذه الظروف الصعبة

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