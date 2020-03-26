اللواء خلف: تعليمات صارمة باعتقال المخالفين لحظر التجوال

2020/03/26 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف بأن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات صارمة بإلقاء القبض على كل من يتجاوز على القانون.باستثناء ممن ذكر ت عناوينهم في التعليمات الصادرة من خلية الأزمة.

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