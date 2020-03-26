الكورونا تهدّد فلسطين والحكومة تواجه

2020/03/26 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي-رام الله/ ..ما لبث فيروس الكورونا أو الكوفيد19 كما اُصطلح علميا على تسميته أن اخترق أسوار فلسطين حتّى غدا حديث الساعة سواء في البرامج التلفزيونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل البيوت أو في الشوارع.في الفايسبوك والتويتر تشارك مثلا الصفحات ذات الشعبية العالية ، والمؤثرون وغيرهم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار […]

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