إلغاء جميع نتائج المسابقات الصغيرة في إنجلترا

2020/03/26 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء كل نتائج الموسم الحالي 2019/2020، بشأن الهبوط والصعود بداية من الدرجة الثالثة حتى السادسة، بجانب منافسات دوريات الهواه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.المملكة المُتحدة ضمن دول أوروبا التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير، حيث وصل عدد المُصابين لـ 9849 حالة، وتوفي 477 شخصًا.[…]

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