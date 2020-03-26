"صيد الغربان".. فصيل عراقي يحبط إنزال جوي أمريكي مفترض

2020/03/26 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت كتائب حزب الله العراقي يوم الخميس بأنها أجرت مناورات للتدرب على صد هجمات قد يشنها "الأعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الكتائب في بيان ورد لشفق نيوز، إن "تشكيلات المجاهدين بكتائب حزب الله وسرايا الدفاع الشعبي أجرت مناورة (صيد الغربان) بالذخيرة الحية".

وأوضحت أن "المناورة نفذها الآلاف من المجاهدين ضمن تمرين تعبوي استخدمت فيه أسلحة متطورة"، مبينة أن "التمرين حاكى سيناريوهات 4 أنماط من الاشتباك منها التصدي لإنزال جوي والتصدي لتعرض بري".

وتابعت الكتائب أن "التمرين حاكى خوض معركة في الغابات والتدرب على حرب المدن بفعالية".

وحذرت الكتائب بالقول، "مع الإعلان عن تنفيذ هذا التمرين نذكر ونحذر الأعداء من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهدفت القوات المتحدة الأمريكية مواقع لكتائب حزب الله في عدة مناطق بالعراق، إثر اتهامها بالوقوف وراء هجمات صاروخية تطال السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية تضم أمريكيين منذ أشهر.

وكانت الكتائب قد قالت أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات ضدها عبر عملية إنزال جوي بمشاركة فصيل عسكري وآخر أمني عراقيين.

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