العراق يتحرك

2020/03/26 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة يوم الخميس بأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بملاحقة المتورطين في قصف المنطقة الخضراء ببغداد "فوراً" واعتقالهم وتقديمهم للعدالة.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "المنطقة الخضراء تعرضت ليلة أمس إلى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسقطت على معسكرات قواتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "هذه الاعمال الخارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف، في الوقت الذي يعمل التحالف الدولي على الانسحاب من القواعد والمعسكرات العراقية وتخفيض اعداد المدربين بناءً على مباحثات مستمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، فضلا عن استنفار جميع الجهود الوطنية لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد لإنقاذ ابناء شعبنا وحمايتهم من خلال حملة وطنية تشارك بها كل السلطات في الدولة مع جهود المواطنين في المحافظات والمناطق كافة".

وأشارت إلى أنه "وسط هذا الازمة يتحرك الخارجون على القانون الذين يعتاشون على الازمات، وكان حري بهم بدل ما يصرفونه من جهد ان كانوا حريصين على العراق المساعدة في مكافحة الوباء بدل أشغال أنفسهم في هذه الأفعال التي لن ولم تجدي نفعاً".

وتابعت بالقول، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بملاحقة الفاعلين فوراً، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، داعية العراقيين إلى "التعاون مِع القوات الامنية في تنفيذ مهامها".

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