المصرف العقاري يؤجل اقساط القروض الممنوحة للمواطنين لمدة ثلاثة اشهر

2020/03/26 | 21:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قرر المصرف العقاري، الخميس، تأجيل اقساط القروض الممنوحة لدى المواطنين لمدة ثلاثة اشهر، ودعم خلية الازمة الخاصة بمواجة فيروس كورونا بمبلغ 250 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، "من اجل مواجهة فيروس كورونا والقضاء على هذا الوباء وبدعم مباشر من قبل مدير عام المصرف العقاري صادق هويدي عباس قررت ادارة المصرف التبرع بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار الى وزارة الصحة عن طريق البنك المركزي العراقي من خلال الحساب المفتوح لدى البنك".

وبشأن قروض المواطنين، قرر المصرف، "تأجيل اقساط القروض الممنوحة لدى المواطنين لمدة ثلاثة اشهر".

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