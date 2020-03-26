نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يطالب رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي لاصحاب الصحف الورقية لتوفير رواتب للعاملين فيها

2020/03/26 | 21:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي لاصحاب الصحف الورقية لتوفير رواتب للعاملين فيها الذين خدموا العراق كثيرا.وقال اللامي في تغريدة له اليوم: الصحف الورقية توقفت منذ بدء الحظر والتي يعمل فيها المئات من الصحفيين والعاملين الآخرين وجميعهم اصحاب عوائل أي إن رؤساء التحرير لا يستطيعون توفير مرتباتهم بسبب ازمتهم

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