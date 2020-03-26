مقتدى الصدر يهدد أهالي “مدينة الصدر”: لن تكونوا من آل الصدر مستقبلاً

2020/03/26 | 21:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، 26 آذار، 2020، أهالي مدينة الصدر في بغداد بعدم اعتبارها “مستقبلاً” مدينة لما أسماه بـ “آل الصدر”.وتعتبر المدينة التي انشأها، عبد […]

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