العمل تعلن إطلاق رواتب العمال المتقاعدين ابتداءً من يوم غد

2020/03/26 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس (26 آذار 2020)، اطلاق رواتب العمَّال المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الجمعة 27 آذار 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلقت رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وخلفهم لشهري آذار ونيسان مع المنحة الشهرية لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 27-3-2020".

وأضاف البيان أن "الدائرة وبناء على توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اكملت الاجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين".

ودعت الوزارة "المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية والهوية التقاعدية"، مشيرا الى انه "تم اعلام مصرف الرافدين/ الإدارة العامة بتسليمها رواتب العمال المتقاعدين عن طريق مصارفهم اعتمادا على قوائم الرواتب الخاصة بهم من دون الرجوع الى الدائرة لغرض تزويد المستفيد بكتاب الصرف اليدوي، وتأتي هذه الاجراءات نتيجة الوضع الراهن الذي تمر به البلاد للحد من انتشار فايروس كورونا".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم- بغداد

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وقال

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وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم عبدالرزاق الجميلي بمقابلة متلفزة متحدثا عن طريقة الدفن الصحيحة للمتوفين بمرض كو

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