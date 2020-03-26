ثلاثة اخبار مطمئنة من العراق بشأن معدلات الاصابة والشفاء من كورونا

2020/03/26 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

شهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، ارتفاعا بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فيما تراجعت الاصابات بمحافظة الديوانية إلى واحدة فقط.

وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "12 حالة شفاء سجلت اليوم في السليمانية، فيما شهد معدل الحالات ارتفاعاً بلغ 39 حالة شفاء".

بدوره قال رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة في الديوانية، المحافظ زهير الشعلان، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة تراجع لواحدة فقط، وهي الاصابة الرابعة والأخيرة من قضاء الشامية".

وأكد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النتائج المختبرية النهائية للمواطن الشاب من أهالي قضاء الشامية وشقيقته وصلت، وكانت سالبة وسليمة ‎%100 وبإنتظار خروجهما من ردهات العزل في الساعات القادمة لعائلتهما".

وأعلنت صحة كربلاء اليوم ، عدم تسجيل اية حالة اصابة بفيروس كورونا.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 36 حالة اصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، و16 حالة شفاء تام جديدة، فيما أكدت الصحة وفاة 7 حالات وفاة جديدة اليوم".

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 8، وبغداد مدينة الطب: 1، وبغداد الكرخ: 1، والبصرة: 9، وكربلاء: 7، والنجف: 5، وواسط: 2، والسليمانية: 1، وكركوك: 1، وذي قار: 1".

وأوضحت الصحة، أن "مجموع الاصابات الكلي في البلاد بلغ: 382، ومجموع حالات الشفاء: 105، بينما مجموع الوفيات بلغ: 36".

بغداد اليوم _ البصرة

حذر قائممقام قضاء الفاو جنوبي محافظة البصرة، الخميس 26-3-2020، من تحول القضاء إلى بؤرة تفشي لفيروس كورونا بسبب الحدود المائية المفتوحة بين مع إيران والكويت.

وقال قائممقام الفاو، وليد الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - متابعة

اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام في الاردن امجد العضايلة عن تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقال العضائلة في مؤتمر صحفي عقده في عمان أنه "تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212

بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت الحكومة البريطانية، الخميس (26 آذار 2020)، أن فيروس كورونا المستجد، الذي يشغل العالم، لم يعد مرضاً خطيراً ولا حاداً ولا يحقق وفيات كثيرة..

ونشرت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي تقريراً موسعاً ( ترجمته بغداد

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