بشير الحامدي - هل ستسقط مع وباء كورونا فكرة -ليموت البشر وليحيا الاقتصاد-؟

2020/03/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي هل ستسقط مع كورونا فكرة "ليموت البشر وليحيا الاقتصاد"؟ـ 1 ـ هل ستسقط مع كورونا فكرة الرأسمالية العصية عن التصدع والانهيار؟ هل ستسقط مع كورونا فكرة الانتصار لنهاية التاريخ؟هل ستسقط مع كورونا فكرة "اليد الخفية" للرأسمالية القادرة على كل شيء؟هل ستسقط مع كورونا فكرة ليموت البشر وليحيا الاقتصاد؟هل ستسقط مع كورونا فكرة المستقبل السعيد لكل البشرية الذي طالما وعدت به نظرية السوق؟

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