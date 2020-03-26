ملهم الملائكة - أنزع كرامتك فأنتَ في بيت العسكر!

2020/03/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة وهذا ليس من عندي، بل أول شعار سمعته من ن ض خليل حين اجتمع بنا في مقر الفصيل 13 السرية الثالثة كلية الضباط الاحتياط.وكنا قد سمعنا جميعاً قبل لقائنا به المزحة المريرة "خريج مريج يشرب بالبريج"، فمسحنا بيدنا على الباب النظام، كأننا نتبرأ من كرامتنا! تفسير ذلك، أنّ خريجي الجامعات وبعد سنوات الترف والدلال في كلياتهم، يدخلون كلية الضباط الاحتياط، وعليهم أن يمضوا فيها سنة كاملة، لينالوا بعدها دبل......

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