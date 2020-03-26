رشيد غويلب - تصاعد عضوية الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة

2020/03/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب استخدم وبشكل متزايد نشطاء وقياديون من الاشتراكيين الديمقراطيين في والولايات المتحدة، التي تعتبر واحدة من منظمات اليسار الأكثر تأثيرا في البلاد، وناشطون يساريون، " التويتر" في الاسابيع الماضية، للتعبئة ولتقييم الأحداث السياسية والتعليق عليها.وكان آخرها حملة "انتمى الى الاشتراكيين الديمقراطيين"، التي اعطت نتائج ملموسة.فمنذ بداية العام، انتمى قرابة 5 آلاف عضو جديد، في عموم البلاد الى المنظمة.وفي ا......

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