2020/03/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب استخدم وبشكل متزايد نشطاء وقياديون من الاشتراكيين الديمقراطيين في والولايات المتحدة، التي تعتبر واحدة من منظمات اليسار الأكثر تأثيرا في البلاد، وناشطون يساريون، " التويتر" في الاسابيع الماضية، للتعبئة ولتقييم الأحداث السياسية والتعليق عليها.
وكان آخرها حملة "انتمى الى الاشتراكيين الديمقراطيين"، التي اعطت نتائج ملموسة.
فمنذ بداية العام، انتمى قرابة 5 آلاف عضو جديد، في عموم البلاد الى المنظمة.
وفي ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - تصاعد عضوية الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكان آخرها حملة "انتمى الى الاشتراكيين الديمقراطيين"، التي اعطت نتائج ملموسة.
فمنذ بداية العام، انتمى قرابة 5 آلاف عضو جديد، في عموم البلاد الى المنظمة.
وفي ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - تصاعد عضوية الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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