#رشيد غويلب - تصاعد عضوية الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة


#رشيد غويلب - تصاعد عضوية الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة
2020/03/26 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رشيد_غويلب استخدم وبشكل متزايد نشطاء وقياديون من الاشتراكيين الديمقراطيين في والولايات المتحدة، التي تعتبر واحدة من منظمات اليسار الأكثر تأثيرا في البلاد، وناشطون يساريون، " التويتر" في الاسابيع الماضية، للتعبئة ولتقييم الأحداث السياسية والتعليق عليها.

وكان آخرها حملة "انتمى الى الاشتراكيين الديمقراطيين"، التي اعطت نتائج ملموسة.

فمنذ بداية العام، انتمى قرابة 5 آلاف عضو جديد، في عموم البلاد الى المنظمة.

وفي ا......

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