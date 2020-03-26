2020/03/26 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالصحة العراقية: 81 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا اعراضهم خفيفة وعلاجهم بسيط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالصحة العراقية: 81 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا اعراضهم خفيفة وعلاجهم بسيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).