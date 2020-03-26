2020/03/26 | 21:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عمال في مرفأ طرطوس، من تقصير الشركة الروسية التي تدير المرفأ، في تأمين تجهيزات للوقاية من فيروس “كوفيد -١٩” المعروف بفيروس كورونا.ولم يحصل #العمال حتى الآن، على الأدوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمال مرفأ طرطوس يشتكون من تقصير الشركة الروسية بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمال مرفأ طرطوس يشتكون من تقصير الشركة الروسية بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).