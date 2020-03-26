آخر التحديثات..وحش كورونا يتجاوز نصف مليون مصاب حوال العالم

2020/03/26 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مرصد جامعة جون هوبكنز الخاص بمتابعة انتشار وباء كورونا حول العالم، اليوم الخميس، تجاوز الحصيلة نصف مليون مصاب حول العالم، منذ الاعلان الاول عن “المريض صفر” بسوق للمأكولات البحرية في اقليم ووهان الصيني في 22كانون الثاني/يناير الماضي.نص مليون مصاب والولايات المتحده بالمركز الثاني عالمياً.pic.twitter.com/3w2HObSrEV — حسام زهري🇱🇧 (@zahrihoussam) March […]

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