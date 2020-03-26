2020/03/26 | 22:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أزاحت شركة Royole الصينية الستار عن هاتف جديد قابل للطي، بمواصفات تجعله الأفضل بين هواتف هذه الفئة من الأجهزة الذكية حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاتف متطور قابل للطي يظهر في الأسواق قريبا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاتف متطور قابل للطي يظهر في الأسواق قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).