معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين تساهم بتعفير وتعقيم عدة احياء بالنجف الاشرف

2020/03/26 | 22:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين التابعة للحشد الشعبي، الخميس، حملات مكثفة وواسعة لتعقيم وتعفير العديد من المناطق في النجف الاشرف.حملات معاونية شؤون الشهداء جاءت ضمن حملة “وعي” وبالتعاون مع متطوعين، حيث شملت تعفير أحياء ( الانصار والقدس والشرطة ) والشوارع والسيارات والمنازل.

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