2020/03/26 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب شركات الهاتف النقال بإلغاء أجور الاتصال والإنترنت او تخفيضها نتيجة الظروف الراهنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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