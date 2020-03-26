النتباغون : 288 إصابة مؤكدة بكورونا في الجيش الأمريكي

2020/03/26 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالجيش الأمريكي إلى 288 حالة.وقبل ساعات، سجلت البحرية الأمريكية إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت".وتكثف الولايات المتحدة من محاولاتها لإرسال قوات إلى الحدود مع كندا، لدعم عمليات انتشار فيروس كورونا.وقالت مصادر حكومية أمريكية، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات مكافحة كورونا، بحسب وكالة رويترز. لكن كندا أعلنت رفضها "بشدة" المقترح الأمريكي المرتبط بنشر قوات إلى الحدود المشتركة بين البلدين.وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من مساء الأربعاء لصالح منح قطاع الطيران 58 مليار دولار، في إطار حزمة إنقاذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، نصفها في شكل إعانات لتغطي رواتب نحو 750 ألف موظف، في إنقاذ يحتاج إليه القطاع بشدة في ظل أسوأ اتجاه نزولي للسفر يواجهه في تاريخه. وتمنح حزمة الإنقاذ التي تبلغ في المجمل تريليوني دولار شركات الطيران التي تنقل الركاب 25 مليار دولار في شكل إعانات و25 مليار دولار في صورة قروض، وتمنح شركات الشحن الجوي 8 مليارات دولار أخرى مقسمة بين القروض والإعانات، كما تقدم إعانات بقيمة 3 مليارات دولار للمتعاقدين مع المطارات مثل متعهدي توريد الطعام. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح الإجراء غدا الجمعة، ووعد الرئيس دونالد ترامب بتوقيعه ليصبح قانونا.وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ اتفقا على خطة تحفيزية للاقتصاد بـ2 تريليون دولار.

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