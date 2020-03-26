فرنسا تسمح باستخدام

2020/03/26 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء "الكلوروكين" للمصابين بفيروس كورونا .وجاء في القرار أن الدواء المذكور "يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية".من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على "إصغائها" له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وسط علماء وخبراء الصحة في البلاد.

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