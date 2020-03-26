الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام “الكلوروكين” لعلاج مرضى فيروس كورونا

2020/03/26 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء “الكلوروكين” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.وجاء في القرار أن الدواء المذكور “يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية”.من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي […]

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