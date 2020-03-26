2020/03/26 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل مئة واثنتي عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي أن عدد الإصابات الكلي في المملكة ارتفع الى ألف واثنتي عشرة إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات الى ثلاث اشخاص بعد وفاة حالة خلال الساعات الماضية، مشيرا الى تعافي اربع حالات إضافية ليكون مجمل الحالات التي شفيت ثلاث وثلاثين حالة.

واتخذت الحكومة المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجوال إلى الساعة الثالثة عصراً في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).