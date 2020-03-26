كورونا.. ترامب يستعد لنشر الجيش على الحدود الشمالية وكندا تحذر

2020/03/26 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولان في الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن “الرئيس دونالد ترامب، يسعى لإرسال الجنود إلى الحدود مع كندا لدعم العمليات الحدودية هناك، تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد”.ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين اللذين لم يكشفا عن هويتهما قولهما إنه من المتوقع أن يرسل البنتاغون 1000 جندي إلى الحدود الشمالية من أجل دعم جهود […]

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