خبير قانوني: المحكمة الاتحادية هي من تقرر بشأن التصويت على حكومة الزرفي بالافتراض الالكتروني

2020/03/26 | 22:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رأى الخبير قانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، ان المحكمة الاتحادية هي من تقرر بان التصويت على حكومة الزرفي بالافتراض الالكتروني من البرلمان.

وقال التميمي في بيان تلقته "الغد برس"، "يمكن اولا استفتاء المحكمة الاتحادية لتمديد مدة الشهر الممنوحة للزرفي بسبب وباء كارونا ويمكن الحصول على قرار بذلك".

واضاف يمكن استفتاء المحكمة الاتحادية العليا ايضا في مسألة ان يكون التصويت الكترونيا خلال مدة الـ٣٠ يوم الممنوحة للمكلف الزرفي عن طريق الافتراض الالكتروني كما حصل في قمة العشرين التي إدارتها المملكة السعودية بهذه الطريقة.

وتابع ان "يكون الحل بقرار مستعجل من المحكمة الاتحادية اي امر ولائي وبطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان".

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