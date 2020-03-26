ذي قار تشخّص إصابة أخرى بفيروس كورونا

2020/03/26 | 22:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، يوم الخميس، تشخيص إصابة جديد بفيروس كورونا من بين 16 حالة مشتبه بها.

وقال مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان، إن "نتائج العينات التي أرسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت نتيجة 15 منها سالبة أي لا تحمل المرض، بينما كانت حالة واحدة موجبة حاملة للفيروس لامرأة من سكنة قضاء الشطرة، شمالي مركز محافظة ذي قار وتبلغ من العمر 56 عاما".

وأضاف الجابري انه "تم حجر المريضة بردهات العزل المخصصة لهذا الغرض وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 36، والإصابات إلى 382.

كما قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

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