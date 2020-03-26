شاهد ..حملات تعقيم واسعة من قبل الحشد الشعبي في البصرة

2020/03/26 | 22:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُواصل هيئة الحشد الشعبي في مدينة البصرة جنوبي العراق حملاتها الخاصة بتعقيم الاماكن العامة والاسواق والمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخصص...

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