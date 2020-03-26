2020/03/26 | 22:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازمة كورونا "قد تعطل" اكثر من 25 مليون وظيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة كورونا "قد تعطل" اكثر من 25 مليون وظيفة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة كورونا "قد تعطل" اكثر من 25 مليون وظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).