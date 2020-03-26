مبادرة عبد الملك الحوثي بإطلاق سراح أحد الطياري تضع المملكة أمام أربعة خيارات ن وضباط سعوديين

2020/03/26 | 22:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة عبد الملك الحوثي بإطلاق سراح أحد الطيارين وضباط سعوديين مقابل افراح السعودية عن معتقلي حماس في المملكة تضع المملكة أمام أربعة خيارات فأيها تختار..حماس ترحب بالمبادرة والزهار يعتبرها […]

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