في ختام القمة الافتراضية : قادة مجموعة العشرين يؤكدون التزامهم بمواجهة كورونا

2020/03/26 | 22:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام القمة الافتراضية التي ترأستها السعودية قادة مجموعة العشرين يؤكدون التزامهم بمواجهة كورونا أكّد قادة مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو الخميس التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس […]

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