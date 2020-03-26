صحة كردستان العراق تعلن شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا

2020/03/26 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “١٢ حالة مصابة بفيروس كورونا تم شفائها”.يشار الى أن عدد الحالات في عموم كردستان العراق بلغ 130 إصابة و2 وفيات و 27 حالة شفاء.انتهى..م.م

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