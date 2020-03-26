ايطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 8 آلاف

2020/03/26 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيطاليا اليوم الخميس 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الأزمة إلى 8165 حالة، بينما سجلت 4492 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

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