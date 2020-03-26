دواجن كردستان العراق تعلن خسارة 5 مليارات دينار بسبب كورونا

2020/03/26 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت دواجن كردستان العراق، اليوم الخميس، الى خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا.وذكرت جمعية حقول الدواجن في بيان، ان” اصحاب المشاريع تضرروا ماديا كثيرا هذا الشهر وتقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دينار”.وعزت سبب الاضرار الى” وجود اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، لاغلاق جميع محلات بيع […]

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