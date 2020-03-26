صحة كربلاء تنفي انباء دعوتها المواطنين الى مغادرة منازلهم للوقاية من كورونا

2020/03/26 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كربلاء

نفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، الانباء حول دعوتها اهالي المحافظة الى مغادرة منازلهم فوراً ل...





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