الزرفي يبحث مع السفير الاردني العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

2020/03/26 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، مع السفير الاردني لدى بغداد، منتصر الزعبي، ا...





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