الزرفي يستقبل سفير الأردن ببغداد ويناقش اسعار النفط وكروونا

2020/03/26 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، اسعار النفط وسبل مواجهة وباء كورونا وتداعيات الركود الاقتصادي بسبب الفيروس المتفشي.وقال بيان عن مكتبه، ان الزرفي “استقبل بمكتبه بالعاصمة بغداد، ظهر يوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي، وجرى بحث العلاقات العراقية – الاردنية “.واشار الى انه “جرى ايضاً بحث […]

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