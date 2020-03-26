بالصور اسوأ التسريحات في المنزل..”الحلاقة في زمن الكورونا”

2020/03/26 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقل ناشطون حول العالم، صور فشلهم في حلاقة انفسهم وأطفالهم بعد خضوعهم الى الحجر المنزلي الاجباري اثناء انتشار وباء كورونا في العالم، والذي أدى بدوره الى اغلاق كل صالونات الحلاقة.

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