"بتحبوا مين؟ كورونا"...كيف يعيش الطلاب العرب وأولياء الأمور تجربة التعليم عن بعد؟

2020/03/26 | 23:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول فقرة هاشتاغ مفهوم "التعليم عن بعد" الذي بات يفرض نفسه على 80 في المئة من طلاب العالم حاليا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد. بحسب منظمة اليونسكو، مليار و37 مليون طالب لا يذهبون إلى مدارسهم بسبب الحجر الصحي.



بين فرحة بعض التلاميذ العرب ومعاناة أولياء الأمور بالإضافة إلى مجهودات المعلمين ووزارات التعليم، نرصد لكم اختلاف ردات الفعل تجاه هذه التجربة الجديدة على دولنا العربية.

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