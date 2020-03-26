الدفاع الروسية تعلن تشديد الإجراءات الوقائية للمشاركين في العرض العسكري

2020/03/26 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بحق المشاركين في الاستعراض العسكري.وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع، أن “من سيسير يوم 9 مايو في موكب العرض العسكري لا يزالون تحت الرقابة الدائمة للأطباء الذين يقيسون درجة الحرارة لجسم الجندي بشكل منتظم ويجرون فحوصا طبية إلزامية للمشاركين في العرض.[…]

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