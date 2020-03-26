كورونا يعطل اكثر 25 مليون وظيفة في العالم

2020/03/26 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال مسؤول بارز بمنظمة العمل الدولية، الخميس، إن عدد الوظائف التي خسرها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا قد تكون "أعلى إلى حد كبير" من رقم 25 مليون التي وردت في تقديرات أصدرتها المنظمة قبل أسبوع فقط.

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