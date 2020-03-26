السعودية تعيد 54 معتمراً عراقياً وتعفيهم من الغرامة

2020/03/26 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعادت السلطات في السعودية 54 معتمراً عراقياً الى البلاد.

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