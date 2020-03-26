2020/03/26 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ميسان يدعو لإطلاق سراح الموقوفين الذين تم التنازل عنهم وباقي على موقوفيتهم سنة او اقل احترازيا من الكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/26 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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