الانبار تغلق سيطرة

2020/03/26 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار اعلنت حكومة الأنبار المحلية وقيادة العمليات في المحافظة ، أغلاق سيطرة الصقور بشكل كامل بسبب تجاهل منتسبيها تعليمات الصحة وخلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .وذكر اعلام محافظة الانبار ان " مناشدات وردت وشكاوى لمواطنين بشان تهاون بعض منسوبي سيطرة الصقور والتحدي بدخول الأشخاص وعدم التفتيش وتدقيق صحتهم، وعليه قرر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، أغلاق السيطرة المذكورة بشكل كامل امام المدنيين والأجهزة الأمنية والموظفين بإستثناء شاحنات المواد الغذائية والادوية والخضار وتمديد الحظر لغاية الحادي عشر من شهر نيسان القادم".

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