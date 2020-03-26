صحة ذي قار تشتبه بجثة رجل توفى بكورونا

2020/03/26 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أفاد مراسل كلكامش برس في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن دائرة صحة المحافظة قد إشتبهت بجثة رجل توفى مساء اليوم، مصاب بفايروس كورونا.وقال المراسل، بأن "رجل خمسيني قد توفي مساء اليوم في مستشفى الحسين التعليمي وإشتبهت الدائرة بإصابته بفايروس كورونا ما دعا الى حجر الجثة وأخذ عينة منه الى الفحص المختبري لحين التأكد من نتائج التحاليل".وكانت ذي قار قد سجلت اليوم إصابة لإمرأة تبلغ 56 عاما من قضاء الشطرة بالفيروس ، و منتسب أمني كان قد قدم من بغداد.

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