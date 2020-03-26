روسيا ترسل 34 قمراً صناعياً بريطانياً إلى المدار

2020/03/26 | 23:11 - المصدر: قناة التغيير

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روسيا تضع جميع الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb الـ34 في مداراتها التشغيلية بنجاح، وشركة بريطانية تقول إن الأقمار الصناعية انفصلت عن الصاروخ إلى تسع مجموعات.

وضعت روسيا جميع الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb الـ34 في مداراتها التشغيلية بنجاح.

وقالت الشركة البريطانية في بيان لها إن الأقمار الصناعية البريطانية انفصلت عن الصاروخ إلى تسع مجموعات، “كما كان مخططاً وننتظر الإشارة”.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ الفضائي “سويوز-2.1 بي” مع وحدة التسريع “فريغات-إم” نقل الأقمار.

هذا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أنه تمّ وضع جميع الأقمار الصناعية البريطانية”.

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